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IP камеры и видеорегистраторы iFLOW

Системы видеонаблюдения iFLOW

IP-камеры
IP-камеры
 IP-регистраторы
IP-регистраторы
 HDTVI-камеры
HDTVI-камеры
 HDTVI-регистраторы
HDTVI-регистраторы
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В данном каталоге представлен полный ассортимент IP-видеокамер iFLOW по доступым ценам, которые способны решать задачи по видеонаблюдению за квартирой, офисом или складом, днём и ночью.

Оборудование для систем видеонаблюдения iFLOW высоконадежно и соответствует всем требованиям к современным системам безопасности.

IP камеры iFLOW построены на базе современных CMOS-матриц, позволяющих передавать видеоизображение высокого разрещения с качественной цветопередачей и чувствительностью.

Оборудование систем безопасности iFLOW является полным аналогом оборудования бренда Hikvision/HiWatch.

Компания iPera - это официальный поставщик систем видеонаблюдения iFLOW. Цены, которые мы предлагаем, уникальны и отражают партнерские скидки и индивидуальной подход к каждому клиенту. Партнёрство с нами - залог построения качественной системы безопасности с минимальными вложениями. У нас Вы можете купить оборудование iFLOW по самой привлекательной цене.