В данном каталоге представлен полный ассортимент IP-видеокамер iFLOW по доступым ценам, которые способны решать задачи по видеонаблюдению за квартирой, офисом или складом, днём и ночью.

Оборудование для систем видеонаблюдения iFLOW высоконадежно и соответствует всем требованиям к современным системам безопасности.

IP камеры iFLOW построены на базе современных CMOS-матриц, позволяющих передавать видеоизображение высокого разрещения с качественной цветопередачей и чувствительностью.

Оборудование систем безопасности iFLOW является полным аналогом оборудования бренда Hikvision/HiWatch.

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